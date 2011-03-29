Требуется надежный и опытный флешер

Требования:

Обязательные:

- в первую очередь хорошо знать Action Script, т.е. прежде всего быть программистом. Т.е. например, умение написать графическую мультяшку чисто на программировании, соответственно очень легкую.

- умение подгружать данные из файла-xml

- находиться стабильно на связи не менее 12 часов в сутки в рабочие две

Желательные:

- умение делать красивые эффекты и умение рисовать

(но это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. редко бывает, что человек и хороший программист ActionScript знает и рисовать хорошо умеет, так что первое НАМНОГО важнее)

P.S. Пишите какой-то ориентир ваших расценок. Понятно, что не имея задание это сложно, но например, сколько стоит ваш 1 час или 1 день.