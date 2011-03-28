Flash-разработчик

Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - Высшее компьютерное или математическое образование. - Опыт работы не менее 3-х лет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• знание и применение на практике Flash CS3, Adobe;
• знание XML и взаимодействий с PHP-скриптами;
• знание средства Flash Developer;
• практические навыки в Action Script 3.0 и Flex;
• наличие портфолио;
• творческий подход к работе;
• ответственность и самомотивация;
• внимательность и аккуратность;
• опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет.
Важно:
1. Мы набираем в наш коллектив только профессионалов, действительно талантливых специалистов. Указывайте, пожалуйста, уровень ожидаемой заработной платы.
2. Заработная плата определяется на собеседовании, согласно талантам и реальным возможностям.
Если Вас заинтересовала наша вакансия высылайте Ваше резюме прямо сейчас hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удаленное собеседование по скайпу. Рассматриваем кандидатов, что проживают в Украине!
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