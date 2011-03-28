Flash-разработчик

Требования:

• знание и применение на практике Flash CS3, Adobe;

• знание XML и взаимодействий с PHP-скриптами;

• знание средства Flash Developer;

• практические навыки в Action Script 3.0 и Flex;

• наличие портфолио;

• творческий подход к работе;

• ответственность и самомотивация;

• внимательность и аккуратность;

• опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет.

Важно:

1. Мы набираем в наш коллектив только профессионалов, действительно талантливых специалистов. Указывайте, пожалуйста, уровень ожидаемой заработной платы.

2. Заработная плата определяется на собеседовании, согласно талантам и реальным возможностям.

Если Вас заинтересовала наша вакансия высылайте Ваше резюме прямо сейчас hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удаленное собеседование по скайпу. Рассматриваем кандидатов, что проживают в Украине!