Требуется php-программист

Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS.

Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ждать ответа по несколько дней.

Суть работы - разработка сайтов на новой админке, которую необходимо изучить. Документация есть, подробно описана, как для пользователя, так и для программиста. Есть готовые примеры внедрений.

Оплата сдельная по webmoney. Карьерный рост. Интересует долговременное сотрудничество. Жду ваших предложений!