Разработчик с опытом работы с boonex delphin

Нужен специалист имеющий большой опыт в разработке модулей и дополнений для boonex delphin

( www.boonex.com ). Для нового проекта на этом движке необходимо провести ряд мироприятий по настройке, конфигурации, а также в написании нескольких модулей или же изменении стандартных.

Прошу обращаться только тем кто реально знаком с данной CMS и имеет опыт работы с ней. Модули нужны серьезные - соответственно и хочу работать со спецом.