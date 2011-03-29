Wordpress программист

Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - Высшее компьютерное или математическое образование. - Опыт работы не менее 3-х лет ...
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Для разработки крупного новостного проекта нужен программист в команду, отлично разбирающийся в программировании wordpress в том числе wordpress 3, знающий полностью его архитектуру, умеющий при необходимости написать плагин или быстро сделать нестандартное решение.
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