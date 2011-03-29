Wordpress программист

Ищем PHP-программиста - солдата, который, хочет стать генералом. Ты будешь писать партнерскую программу. Разработкой которой потом будешь руководить. Ты должен знать : PHP как пять пальцев. Уметь работать с высоконагруженными проектами. Знать Mysql. Понимать ООП и ...