Программист в команду

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок443 просмотра
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Всем привет!

Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист.

Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат)

Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. сетей.

Сайт : соц сеть для поиска работы для студентов ,написан на php с "0"

Необходимо регулярно усовершенствовать ресурс(работа и с хостингом, интегрировать новые приложения и т.д )

Оплата сдельная : яндексом или переводом

Жду Ваших примеров пожеланий по оплате труда и способа взаимодействия .

Желательно с Украины.

Удачи !

12 лет назад
larussi
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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