Программист в команду

Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS. Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист.
Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат)
Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. сетей.
Сайт : соц сеть для поиска работы для студентов ,написан на php с "0"
Необходимо регулярно усовершенствовать ресурс(работа и с хостингом, интегрировать новые приложения и т.д )
Оплата сдельная : яндексом или переводом
Жду Ваших примеров пожеланий по оплате труда и способа взаимодействия .
Желательно с Украины.
Удачи !
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