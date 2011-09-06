Программист в команду

Всем привет!

Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист.

Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат)

Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. сетей.

Сайт : соц сеть для поиска работы для студентов ,написан на php с "0"

Необходимо регулярно усовершенствовать ресурс(работа и с хостингом, интегрировать новые приложения и т.д )

Оплата сдельная : яндексом или переводом

Жду Ваших примеров пожеланий по оплате труда и способа взаимодействия .

Желательно с Украины.

Удачи !