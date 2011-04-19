Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется web-администратор в Отдел поддержки прикладных систем.
Требования:
1.HTML, xHTML, XML, CSS, JavaScript , VBScript
2.Установка и администрирование Windows Server 2003, 2008 R2 (x86, x64)
3.Установка и администрирование IIS 6.0 - 7.5 + .NET Framework 2.0 - 4.0
4.Настройка NLB-кластера.
5.Настройка SSL
Приветствуется:
1.Опыт тюнинга производительности .NET-проектов
2.Знакомство с NGINX, Apache, PHP, Wiki
3.MS SQL 2005/2008/2008R2 - настройка и администрирование
4.T-SQL (базовые знания)
5.xPath, XSLT
Обязанности:
1. Администрирование и поддержка веб-сайта, мониторинг производительности
2. Управление CMS и участие в проекте ее модернизации
Условия: Заработная плата: 80000 руб
Полное соблюдение ТК РФ
ДМС по окончание испытательного срока
В компании существует система премий
Компания инвестирует в развитие программ, направленных на обучение и развитие
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS. Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист свободно работающий со смарти подробности в переписке оставляйте скайп для связиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Нужно несколько человек на Java в офис (независимо от уровня, естественно приоритет Senior). - Высокая з/п - Мед.страховка - Гибкий график - Соц.пакет Прошу не писать в личку - присылайте резюме на почту [email protected] с указанием контактного номера телефонаВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен специалист имеющий большой опыт в разработке модулей и дополнений для boonex delphin ( www.boonex.com ). Для нового проекта на этом движке необходимо провести ряд мироприятий по настройке, конфигурации, а также в написании нескольких модулей или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Для разработки крупного новостного проекта нужен программист в команду, отлично разбирающийся в программировании wordpress в том числе wordpress 3, знающий полностью его архитектуру, умеющий при необходимости написать плагин или быстро сделать нестандартное решение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется php разработчик для работы над существующим интернет-проектом on-line типографии. Обязанности: Работа над существующим, действующим проектом (самописная CMS). Ведение, доработка, внедрение новых модулей. Совместная работа с другими разработчиками, SVN. Требования: Опыт работы от 3х лет. Отличное знание php, mysql, ajax. Умение и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется perl программист внештатно! Требования: к кандидуту Необходимо обладать следующим набором знаний (минимум): 1. Уметь писать прикладные приложения на языке Perl под Unix/Linux платформы; 2. Хорошо знать регулярные выражения; 3. Опыт работы с базой из языка Perl; 4. Опыт работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищем PHP-программиста - солдата, который, хочет стать генералом. Ты будешь писать партнерскую программу. Разработкой которой потом будешь руководить. Ты должен знать : PHP как пять пальцев. Уметь работать с высоконагруженными проектами. Знать Mysql. Понимать ООП и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад