Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется web-администратор в Отдел поддержки прикладных систем.

Требования:

1.HTML, xHTML, XML, CSS, JavaScript , VBScript

2.Установка и администрирование Windows Server 2003, 2008 R2 (x86, x64)

3.Установка и администрирование IIS 6.0 - 7.5 + .NET Framework 2.0 - 4.0

4.Настройка NLB-кластера.

5.Настройка SSL

Приветствуется:

1.Опыт тюнинга производительности .NET-проектов

2.Знакомство с NGINX, Apache, PHP, Wiki

3.MS SQL 2005/2008/2008R2 - настройка и администрирование

4.T-SQL (базовые знания)

5.xPath, XSLT

Обязанности:

1. Администрирование и поддержка веб-сайта, мониторинг производительности

2. Управление CMS и участие в проекте ее модернизации

Условия: Заработная плата: 80000 руб

Полное соблюдение ТК РФ

ДМС по окончание испытательного срока

В компании существует система премий

Компания инвестирует в развитие программ, направленных на обучение и развитие