.NET Web-программист

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Компании Витамакс (vitamax.ru) для поддержки имеющегося сайта нужен .NET Web-программист (С#).

Требования:

• HTML/xhtml;

• сss;

• JavaScript/DOM/Ajax/jQuery,

• XSL/XSLT/XML;

• MS SQL Server;

• Знание CMS Umbraco будет плюсом;

• Знание других web-технологий (PHP, основы Flash/AS2/AS3) также приветствуется;

• Умение адекватно оценивать сроки и выдерживать их;

• Возможность приезда в офис, м. Курская;

• Предпочтение отдается юр.лицу или ИЧП.

• Скайп, аська

Условия:

• Удаленно;

• Оплата по факту выполнения ТЗ;

• Размер оплаты напрямую зависит от сложности ТЗ и скорости выполнения работ;

• Возможно продолжение сотрудничества на тех же условиях.

13 лет назад
vitamaxcomp
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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