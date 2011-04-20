Срочно PHP-программисты на постоянку

Доработка функций сайта, исправление ошибок, администрирование. Вполне реально постоянное сотрудничество над проектом (при чем это желательно) Необходимо разбираться (или иметь желание и возможность изучить) в платформе Kohana, на которой расположен сайт. Обязательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НЕ маленькой веб-студии требуются на постоянную удаленную работу, на ЗП – ПРОГРАММИСТЫ!
Опыт работы от года!
Необходимые знания: PHP, MySQL
Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery !!!
Очень большим плюсом будет знание Drupal.
- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
Заявки ждем на [email protected]
ЗП – 500у.е. и выше – зависит только от вас.
Вас ждет интересная и большая команда, возможность роста и повышения уровня, а также рост ЗП по мере повышения эффективности!
В письме укажите – самое сложную программу, модуль, который вы делали на PHP.
+ контакты для связи(icq,skype)
Спасибо!
Просьба прикреплять к заявке подробные резюме с :
- указанием опыта работы
- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио
- контактами (icq,skype)
Спасибо!
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется web-администратор в Отдел поддержки прикладных систем. Требования: 1.HTML, xHTML, XML, CSS, JavaScript ...Закрыт13 лет назад
Информационному порталу "Главное" (http://glavnoe.ua) требуется web-программист. Обязательно: PHP, MySQL, XHMTL, JavaScript, Ajax, jQuery, ООП, опыт создания сайтов «с нуля», системный подход к работе, ответственность. Желательно: Flash Action Script, Google APIs, опыт использования готовых CMS, фреймворков. ...Закрыт13 лет назад
В веб-студию требуется веб-программист для выполнения работ с программной частью сайтов.Знание верстки HTML, php. С профессионалами готовы работать постоянно. Писать сюда: [email protected], аська 325069830Закрыт13 лет назад
- $2500
В крупную российскую компанию, занимающуюся процессингом электронных платежей Разработчик ActionScript 3.0 Задачи: •Разработка и поддержание нового передового Flash-интерфейса •Множество крупных Flash-проектов (платежные, сервисные, игровые и экспериментальные), количество которых постоянно растет •Разработка на actionscript 3.0 • Требования: •Хорошее знание языка ActionScript 3.0 и ...Закрыт13 лет назад
- $500
Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS. Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист свободно работающий со смарти подробности в переписке оставляйте скайп для связиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Нужно несколько человек на Java в офис (независимо от уровня, естественно приоритет Senior). - Высокая з/п - Мед.страховка - Гибкий график - Соц.пакет Прошу не писать в личку - присылайте резюме на почту [email protected] с указанием контактного номера телефонаЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен специалист имеющий большой опыт в разработке модулей и дополнений для boonex delphin ( www.boonex.com ). Для нового проекта на этом движке необходимо провести ряд мироприятий по настройке, конфигурации, а также в написании нескольких модулей или ...Закрыт13 лет назад