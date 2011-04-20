Срочно PHP-программисты на постоянку

НЕ маленькой веб-студии требуются на постоянную удаленную работу, на ЗП – ПРОГРАММИСТЫ!

Опыт работы от года!

Необходимые знания: PHP, MySQL

Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery !!!

Очень большим плюсом будет знание Drupal.

- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Заявки ждем на [email protected]

ЗП – 500у.е. и выше – зависит только от вас.

Вас ждет интересная и большая команда, возможность роста и повышения уровня, а также рост ЗП по мере повышения эффективности!

В письме укажите – самое сложную программу, модуль, который вы делали на PHP.

+ контакты для связи(icq,skype)

Спасибо!

Просьба прикреплять к заявке подробные резюме с :

- указанием опыта работы

- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио

- контактами (icq,skype)

Спасибо!