Требуется веб-программист

Ищу помощника в веб-студию т.к. сам не справляюсь, заказов хватает. Интересует коммуникабельный, ответственный человек, готовый учиться и расти профессионально. Необходимо знать PHP/Mysql/Smarty/JavaScript/Html/CSS. Обязательно присутствие в сети, чтобы можно было обсуждать рабочие моменты on-line, а не ...