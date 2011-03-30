Требуется веб-программист

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В веб-студию требуется веб-программист для выполнения работ с программной частью сайтов.Знание верстки HTML, php. С профессионалами готовы работать постоянно. Писать сюда: [email protected], аська 325069830

13 лет назад
levon
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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