Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...
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В веб-студию требуется веб-программист для выполнения работ с программной частью сайтов.Знание верстки HTML, php. С профессионалами готовы работать постоянно. Писать сюда: [email protected], аська 325069830
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