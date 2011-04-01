Drupal/PHP/jQuery Developer

Веб-программированиеЗакрытнет заявок80 просмотров
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ArtDriver ischet horoshego i nadezhnogo Drupal/PHP/jQuery Developer s opitom raboti na postojannyu udalennyu raboty.

Znanija anglijskogo na yrovne svobodnogo ponimania TZ a takzhe nalichie Skype i svoego portfolio obiazateljno.

Zainteresovannih kandidatov prosim prisilat CV na [email protected].

thanks,

Oleksiy

PHPDrupaljQuery
13 лет назад
artdriver
Алексей 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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