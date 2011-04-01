Доработка функций сайта, исправление ошибок, администрирование. Вполне реально постоянное сотрудничество над проектом (при чем это желательно) Необходимо разбираться (или иметь желание и возможность изучить) в платформе Kohana, на которой расположен сайт. Обязательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ArtDriver ischet horoshego i nadezhnogo Drupal/PHP/jQuery Developer s opitom raboti na postojannyu udalennyu raboty.
Znanija anglijskogo na yrovne svobodnogo ponimania TZ a takzhe nalichie Skype i svoego portfolio obiazateljno.
Zainteresovannih kandidatov prosim prisilat CV na [email protected].
thanks,
Oleksiy
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