Разработчик Java на постоянной основе, г. Москва

Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве.

з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования)

Список технологий проекта:

Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2

Обязанности:

Развитие текущего проекта, который уже успешно работает на рынке более года. Разработка новых проектов.

Требование:

Опыт работы с RDBMS (к примеру Oracle, MS SQL Server, идеальный вариант – PostgreSQL)

желательно Spring, IBatis, Ajax, JS.

Приветствуется:

Опыт работы с высоконагруженными проектами.

Участие в разработке известных интернет проектов.