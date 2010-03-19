Мне сногсшибально везёт с моими заказчиками! Егор - это один из самых интересных, открытых и приятных людей, с которыми доводилось общаться в рамках сервиса weblancer. Как заказчик Егор понравился своей готовностью помочь исполнителю (выяснив необходимые для работы детали) мягкой и справедливой критикой по замеченным недочетам и действительно благодарным отношением. Человек, которому определенно можно доверять. Егор, я очень благодарна Вам за сотрудничество!