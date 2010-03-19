Требуется дизайнер на постоянную работу в офисе г. Москва. Обязанности: отрисовка промо-материалов: тизеры, flash-баннеры, баннеры, редкие задачи по доп. дизайну на сайтах. Требуются кандидаты с хорошим опытом работы в этой сфере, ...
- $2500Баннерынет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание нескольких интерактивных flash-баннеров по промо-странице и тз. Рассматриваются кондидатуры только с портфолио по данной тематике.Завершен14 лет назад
- $2500
Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве. з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования) Список технологий ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима дополнительная верстка и исправление замечаний в текущей. Рассматриваются кондидатуры с хорошим опытом и отзывами по данной тематике.HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо обработать одну из предоставленных фоток. Задумка такая - сделать на первом плане другана, на фоне - Медведева и Путина. Скоро у него ДР ,поэтому отрисовать нужно очень срочно. Так же, если у кого-то есть ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется простой, но аккуратно выполненный сайт-визитка (из дизайна только шапка). Можно на основе уже существующего шаблона. Рассматриваются заявки от фрилансеров с портфолио в данной тематике.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходима обработка слайдовой презентации, в том числе подборка шрифтов, добавление различных эффектов. Требуются фрилансеры, готовые работать сейчас.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется статья порядка 4000 символов об учителе по описанию. Требуются фрилансеры с достаточным опытом в написании в статей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходима простая флеш игра на основе уже существующей. Подробности по ICQ. Предложения рассматриваются только от веблансеров с портфолио в данной тематике.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется оптимизация и проджвижение сайтов. Регион - Москва. Тематика - доставка билетов. Подробнее по аське. Требуются фрилансеры, имеющие достаточный опыт.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо придумать концепцию и нарисовать новую шапку для уже существующего сайта. Рассматриваются предложения от фрилансеров с портфолио по данной тематике.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется кликабельный статичный гиф-банер, который будет висеть на определенном сайте в определенном месте. Требуются фрилансеры с портфолио по данной тематике.Завершен15 лет назад
Требуется программист, чтобы переделать и доделать сайт(исправление ошибок предыдущего программиста, работа над багами, добавление функциональности) Требуются фрилансеры, готовые начать работу уже сейчас :)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходима консультация юриста по правилам сайта - интересует правильное описание уже составленных моментов. Сайт по доставке билетов. Подробности готов написать в аську.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задача: Разместить положительные сообщения (не менее 500 знаков) от разных зарегистрированных пользователей на разных сайтах определенной тематики" В сообщениях акцентировать внимание на: 1. Уникальность 2. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим сайт с простым, но качественным дизайном. Тематика сайта - продажа/доставка билетов. Сайт порядка 10 страниц. Просьба указать ориентировочные сроки в заявке. Необходимы фрилансеры с портфолио по данной ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется 3 банера: 1 флеш: размеры до 800x600; гиф: 468х60 и 600х90. Рассматриваются предложения только от фрилансеров с портфолио в данной тематике. Сроки до 13 00 понедельника.Завершен16 лет назад
Необходимо грамотно и литературно подправить текста на сайте. Срочно.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходима вёрстка сайта партнёрской программы по полному описанию, готовому дизайну главной и внутренней странички. Предложения принимаются только от фрилансеров с портфолио в данной тематике.HTML-верстка17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим дизайн партнёрской программы на основе имеющегося дизайна сайта. Вообщем-то требуется немного переделать шапку, добавить соответствующее лого, нарисовать меню, внутреннее меню и таблицы. Рассматриваются предложения только с портфолио в данной тематике. Рассматриваются ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад