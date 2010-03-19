efit

Егор efit

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер на постоянную работу в офисе г. Москва

    $2500

    Требуется дизайнер на постоянную работу в офисе г. Москва. Обязанности: отрисовка промо-материалов: тизеры, flash-баннеры, баннеры, редкие задачи по доп. дизайну на сайтах. Требуются кандидаты с хорошим опытом работы в этой сфере, ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-баннер

    Необходимо создание нескольких интерактивных flash-баннеров по промо-странице и тз. Рассматриваются кондидатуры только с портфолио по данной тематике.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработчик Java на постоянной основе, г. Москва

    $2500

    Требуется разработчик java, который гoтoв работать на постоянной основе, обязательно живущий в Москве. з.п. от 55 000 руб/мес. до 75 000 руб/мес. (определяется после собеседования) Список технологий ...

    AJAXJavaJavaScriptPostgreSQLSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дополнительная верстка к сайту

    Необходима дополнительная верстка и исправление замечаний в текущей. Рассматриваются кондидатуры с хорошим опытом и отзывами по данной тематике.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходима обработка фотографии по концепции

    Необходимо обработать одну из предоставленных фоток. Задумка такая - сделать на первом плане другана, на фоне - Медведева и Путина. Скоро у него ДР ,поэтому отрисовать нужно очень срочно. Так же, если у кого-то есть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Требуется простой, но аккуратно выполненный сайт-визитка (из дизайна только шапка). Можно на основе уже существующего шаблона. Рассматриваются заявки от фрилансеров с портфолио в данной тематике.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простая флеш игра

    Необходима простая флеш игра на основе уже существующей. Подробности по ICQ. Предложения рассматриваются только от веблансеров с портфолио в данной тематике.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходима шапка сайта

    Необходимо придумать концепцию и нарисовать новую шапку для уже существующего сайта. Рассматриваются предложения от фрилансеров с портфолио по данной тематике.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходим кликабельный статичный баннер

    Требуется кликабельный статичный гиф-банер, который будет висеть на определенном сайте в определенном месте. Требуются фрилансеры с портфолио по данной тематике.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Задача для программиста друпал

    Требуется программист, чтобы переделать и доделать сайт(исправление ошибок предыдущего программиста, работа над багами, добавление функциональности) Требуются фрилансеры, готовые начать работу уже сейчас :)

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составление правил сайта

    Необходима консультация юриста по правилам сайта - интересует правильное описание уже составленных моментов. Сайт по доставке билетов. Подробности готов написать в аську.

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание отзывов

    Задача: Разместить положительные сообщения (не менее 500 знаков) от разных зарегистрированных пользователей на разных сайтах определенной тематики" В сообщениях акцентировать внимание на: 1. Уникальность 2. ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта по продаже билетов

    Необходим сайт с простым, но качественным дизайном. Тематика сайта - продажа/доставка билетов. Сайт порядка 10 страниц. Просьба указать ориентировочные сроки в заявке. Необходимы фрилансеры с портфолио по данной ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры

    Требуется 3 банера: 1 флеш: размеры до 800x600; гиф: 468х60 и 600х90. Рассматриваются предложения только от фрилансеров с портфолио в данной тематике. Сроки до 13 00 понедельника.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта ПП

    Необходима вёрстка сайта партнёрской программы по полному описанию, готовому дизайну главной и внутренней странички. Предложения принимаются только от фрилансеров с портфолио в данной тематике.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн партнёрской программы

    Необходим дизайн партнёрской программы на основе имеющегося дизайна сайта. Вообщем-то требуется немного переделать шапку, добавить соответствующее лого, нарисовать меню, внутреннее меню и таблицы. Рассматриваются предложения только с портфолио в данной тематике. Рассматриваются ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Flash-баннер
Отлично поработали. Четкое понятное тз - моментальная оплата. Рекомендую!
Нужны были 2 игровых флеш баннера (с элементами игры в самом баннере) - выполнил все четко по тз и в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
SunnyShine
36 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Простая флеш игра
Четкое описание требований. Своевременная оплата. Была рада сотрудничеству. Рекомендую!
Сделала игру именно такой, какая и требовалась. Очень ответственна. Спасибо за проделанную работу =)
Ответный отзыв
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$16
10 баллов
15 лет назад
Статья об учителе
Написание статей
Мне сногсшибально везёт с моими заказчиками! Егор - это один из самых интересных, открытых и приятных людей, с которыми доводилось общаться в рамках сервиса weblancer. Как заказчик Егор понравился своей готовностью помочь исполнителю (выяснив необходимые для работы детали) мягкой и справедливой критикой по замеченным недочетам и действительно благодарным отношением. Человек, которому определенно можно доверять. Егор, я очень благодарна Вам за сотрудничество!
Отличный исполнитель, написала статью просто шедеврально =)
Ответный отзыв
Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Необходима шапка сайта
Отличный заказчик, четко ставит задачу, всегда в онлайне - было приятно работать. Рекомендую всем!
Спасибо за работу, все замечания учёл, в результате чего достигли необходимого результата :)
Ответный отзыв
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Необходим кликабельный статичный баннер
Отличный заказчик - приятно работать, всегда на связи, оплата прошла сразу после выполнения работы.
Александр всё сделал оперативно и именно то что нужно, не смотря на то что ТЗ было расплывчато.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов