Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск ...
Необходима шапка сайта
Необходимо придумать концепцию и нарисовать новую шапку для уже существующего сайта.
Рассматриваются предложения от фрилансеров с портфолио по данной тематике.
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Заявки фрилансеров
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