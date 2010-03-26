Необходима шапка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок234 просмотра

Необходимо придумать концепцию и нарисовать новую шапку для уже существующего сайта.

Рассматриваются предложения от фрилансеров с портфолио по данной тематике.

15 лет назад
efit
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу, все замечания учёл, в результате чего достигли необходимого результата :)
Отличный заказчик, четко ставит задачу, всегда в онлайне - было приятно работать. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад