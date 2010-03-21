Здравствуйте. Для скрипта мониторинга обменных пунктов http://demo.best-curs.info нужно нарисовать: 1. "Шапку" сайта 2. Задний фон сайта 3. Нижнию полосу в "подвале" сайта. В ...
WP - информационно-новостной сайт
Требуется:
1. На установленный wp поставить нужные плагины.
2. Дизайн + Лого.
Что входит:
1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск по ней.
2. Новостной блок.
3. Доска объявлений.
4. Раздел статей.
5. Все остальные необходимые плагины для wp.
6. Связка сайта с твиттером и ФБ.
7. Возможны Ваши предложения.
** Есть сайты которые можно взять за основу некоторых элементов.
** Более подробное ТЗ при общении с претиндентами на выполнение.
** Приветствуются люди разбирающиеся в грабберах (настройка и работа оного)
Ваши предложения в формате:
1. Примеры работ.
2. Цена.
3. Сроки выполнения задания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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