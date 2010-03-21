WP - информационно-новостной сайт

Требуется:

1. На установленный wp поставить нужные плагины.

2. Дизайн + Лого.

Что входит:

1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск по ней.

2. Новостной блок.

3. Доска объявлений.

4. Раздел статей.

5. Все остальные необходимые плагины для wp.

6. Связка сайта с твиттером и ФБ.

7. Возможны Ваши предложения.

** Есть сайты которые можно взять за основу некоторых элементов.

** Более подробное ТЗ при общении с претиндентами на выполнение.

** Приветствуются люди разбирающиеся в грабберах (настройка и работа оного)

Ваши предложения в формате:

1. Примеры работ.

2. Цена.

3. Сроки выполнения задания.