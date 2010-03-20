Создание дизайна для HYIP проекта.

Здравствуйте Уважаемые.

Что нужно?

Нужно создать дизайн для HYIP проекта (свежий, оригинальный), идеи по дизу пишите в личку плиз.

Нужно сверстать и натянуть на скрипт orohyip все то что Вы сваяете.

Нужно показать как все это будет работать на своем хостинге (можно бесплатном, но с php и mysql).

Что имеем.

Имеем выделенный сервер.

Имеет уникальные идеи, фишки для проекта.

Контент.

Что Вам?

Оплата, не большая, но возможно сотрудничество (% от дохода), в дальнейшем (поддержка проекта).