Необходимо нарисовать 3-5 шапок на сайт (пример, рамка - все есть)
Сделать дизайн сайта и верстку kosha.com.ua
Будет только 1 победитель.
Нужен дизайн сайта по продаже товаров и услуг в сфере IT.
Уже были попытки создания, но все они не подходят: www.kosha.com.ua
Дизайн нужен в слоях и верстка в div-ах без таблиц.
Можно в стиле "Windows" так, чтобы у людей возникали соответствующие асоциации.
Цветовая гамма должна быть приятной и привлекательной.
Верстку лучше сделать резиновой от 800 до 1200px.(хотя здесь возможны и Ваши варианты)
Также будут полезны комментарии по структуре и хорошее юзабилити сайта.
Желательно сохранить логотип, кота и баннер.
Сайт будет программироваться на PHP.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн для онлайн игры (внутреннею страницу) в стиле фэнтези, на подобии http://dwar.ru/ Предупреждаю сразу - оплачу только в том случае если работа будет авторская, а не шаблонная либо плагиат.Завершен15 лет назад
- $50
Доработать «Садовник»Завершен15 лет назад
Здравствуйте, господа дизайнеры. Необхоимо сделать редизайн сайта http://doorland.ru Структуру не меняем. Главное — информативность. Проект бюджетныйДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Дизайн сайтаЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн сайта-каталога декоративных растений (изделия из камня, ...). Требуется креативный, а не шаблонный подход, свежесть идеи и красок. Есть сайт-пример, который нравится заказчику по многим нюансам. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо немного поправить шаблон на сайте www.nalogovaya.net, всего около 10 пунктов: - убрать логотип - сменить значки в нижнем меню - убрать color chooser - сменить напостоянную цвет шаблона(woody) ...Завершен15 лет назад
- $40
Требуется сделать дизайн Сайта-каталога производителя окон. Есть сайт, который очень нравится заказчику и по подобию которого нужно сделать дизайн. ТЗ есть. Основное на сайте: функционально, с ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужен шаблон интернет-магазина на wordpress. Тематика магазина- ювелирные изделия. Также подойдут цветы и одежда.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Сайт http://addhome.kandos.org/ необходима правка шаблонов для компонента от Джумлы- Real Estate Property Версия : 2.2.0729 чтобы из всех браузеров смотрело нормально и не косячило при обновлении страницы или возрате на предыдущую ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад