Сделать дизайн сайта и верстку kosha.com.ua

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок367 просмотров

Будет только 1 победитель.

Нужен дизайн сайта по продаже товаров и услуг в сфере IT.

Уже были попытки создания, но все они не подходят: www.kosha.com.ua

Дизайн нужен в слоях и верстка в div-ах без таблиц.

Можно в стиле "Windows" так, чтобы у людей возникали соответствующие асоциации.

Цветовая гамма должна быть приятной и привлекательной.

Верстку лучше сделать резиновой от 800 до 1200px.(хотя здесь возможны и Ваши варианты)

Также будут полезны комментарии по структуре и хорошее юзабилити сайта.

Желательно сохранить логотип, кота и баннер.

Сайт будет программироваться на PHP.

PHP
15 лет назад
puchokbest
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

psk-design
Анастасия 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
"БОГИНЯ ДИЗАЙНА", - именно это я могу сказать об Анастасии. Уже в первый день создания конкурса, мне начали предлагать различные варианты. А через два дня появились первые наброски дизайна от других конкурсантов. Я ждал, пока ответят все... в последствии я понял, что я ждал, пока ответит Анастасия. Дизайн, который она предложила оказался вне конкуренции. Когда я объявлял конкурс, я дал лишь направление и общие черты желаемого варианта. Хотелось, чтобы попали в точку... вот заходишь на сайт и говоришь: "ВАУ!!!" Красиво, удобно, простенько и со вкусом... учитывая юзабилити... стильно - вот так я видел свой будущий сайт. Было очень много хороших и по-своему интересных вариантов. Спасибо всем, кто потрудился:) И вместе с тем было постоянное ощущение, что чего-то не хватает... Это ощущение исчезло, когда я увидел вариант дизайна Секацкой Анастасии (psk-design) Спасибо Вам огромное!!! Попали прямо в сердце! P.S. не успел я рассчитаться, как меня снова приятно удивили: Я попросил сделать картинку фона сайта для моих клиентов, а Настя сделала дизайн всего сайта, причем так, что я уже предложил клиентам поменять дизайна на тот, который предложила Анастасия. Теперь я всем рекомендую заказывайте дизайн у Анастасии Секацкой (psk-design)
Задача интересная. Павел приветствует творческий поиск и эксперименты.

Заявки фрилансеров

psk-design
Анастасия 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад