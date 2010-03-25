Сделать дизайн сайта и верстку kosha.com.ua

Будет только 1 победитель.

Нужен дизайн сайта по продаже товаров и услуг в сфере IT.

Уже были попытки создания, но все они не подходят: www.kosha.com.ua

Дизайн нужен в слоях и верстка в div-ах без таблиц.

Можно в стиле "Windows" так, чтобы у людей возникали соответствующие асоциации.

Цветовая гамма должна быть приятной и привлекательной.

Верстку лучше сделать резиновой от 800 до 1200px.(хотя здесь возможны и Ваши варианты)

Также будут полезны комментарии по структуре и хорошее юзабилити сайта.

Желательно сохранить логотип, кота и баннер.

Сайт будет программироваться на PHP.