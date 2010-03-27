Сделать дизайн сайта производителя окон

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок268 просмотров

Требуется сделать дизайн Сайта-каталога производителя окон.

Есть сайт, который очень нравится заказчику и по подобию которого нужно сделать дизайн.

ТЗ есть.

Основное на сайте: функционально, с простым и красивым дизайном. Простота работы с сайтом ставится в приоритет.

Бюджет ограничен: 40 у.е.

15 лет назад
tuzemez
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$40
5 дней
Не первый раз обращаюсь к Насте за дизайном. Работа снова сделана оперативно качественно! Рекомендую!
Второй раз сотрудничаю с Александром. Очень довольна - четкое ТЗ, своевременная оплата. Буду рада и в дальнейшем с ним сотрудничать.
nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад