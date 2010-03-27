Сделать дизайн сайта производителя окон

Требуется сделать дизайн Сайта-каталога производителя окон.

Есть сайт, который очень нравится заказчику и по подобию которого нужно сделать дизайн.

ТЗ есть.

Основное на сайте: функционально, с простым и красивым дизайном. Простота работы с сайтом ставится в приоритет.

Бюджет ограничен: 40 у.е.