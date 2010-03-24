Доработка\редизайн макета магазина автозачастей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок221 просмотр

Есть готовый макет интернет магазина автозапчастей, нужно его немного видоизменить и доработать внутренние страницы каталога.

Пишите вашу стоимость и сроки выполнения работы.

15 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$155
5 дней
Работы выолнена качественно и в срок...все пожелания выполнены на 100% Спасибо.
Олег из тех редких заказчиков, фрилансеры меня поймут почему редких, с которыми вообще нет проблем по доработкам, все пожелания были четкие, ясные, человек знает что хочет получить на выходе. Это очень понравилось в работе с ним. Не затягивал сроки утверждениями макетов, работы была оперативной. С оплатой тоже не возникло никаких проблем, работали с предоплатой, оплата своевременная. Если обратится ко мне с работой еще раз, буду рада сотрудничеству! Спасибо!

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад