Доработка\редизайн макета магазина автозачастей

Олег из тех редких заказчиков, фрилансеры меня поймут почему редких, с которыми вообще нет проблем по доработкам, все пожелания были четкие, ясные, человек знает что хочет получить на выходе. Это очень понравилось в работе с ним. Не затягивал сроки утверждениями макетов, работы была оперативной. С оплатой тоже не возникло никаких проблем, работали с предоплатой, оплата своевременная. Если обратится ко мне с работой еще раз, буду рада сотрудничеству! Спасибо!