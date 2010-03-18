Создание дизайна главной страницы HTML+ CSS

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок247 просмотров

Требуется дизайнер на постоянной основе для создание простых шаблонов (HTML+CSS) с логотипом на подобие таких:

http://www.gamblingtemplates.net/gamblingtemplates6.html

Можно брать уже готовые шаблоны и переделывать под мои требования.

Работа постоянная, сайты постоянно добавляются.

Цена за шаблон 15$

CSSHTML
15 лет назад
maxim79
Petrov 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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