Имеется компания "Гопанюк" (Вообще это ИП, а Гопанюк - фамилия учредителя) Компания занимается организацией - Свадебных торжеств - Детских праздников - Выпускных вечеров - Дней рождения и Юбилеев - ...
Нужно разработь шапку для сайта
Нужно разработать дизайн шапки сайта для главной и внутренней страницы. Все детали в приложенном файле. Оплачиваю после наброска 30% от работы.
Поспамьте портфелями, пожалуйста, в личку или в топик.
Заявки фрилансеров
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