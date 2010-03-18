Нужно разработь шапку для сайта

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок509 просмотров

Нужно разработать дизайн шапки сайта для главной и внутренней страницы. Все детали в приложенном файле. Оплачиваю после наброска 30% от работы.

Поспамьте портфелями, пожалуйста, в личку или в топик.

15 лет назад
fr4nki
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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