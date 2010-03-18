Добрый день. Нужно создать шаблон для джумлы. Затем повесить его на сайт который на джумле. Сумма сроки?
Нужен дизайн + верстка
Здравствуйте.
Нужен дизайн и верстка (блочная). Дизайн об одной CMS.
Проект не коммерческий, бюджет не большой.
От Вас необходимо 2-3 работы по дизайну и верстке.
Пишите в личку.
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