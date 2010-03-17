Нужна новая шапка. Тематика такая же, логотип другой (предоставлю). http://dmcentr.ru
Редизайн шаблона DLE.
Есть сайт на DLE. Нужно немного переделать шаблон сайта, вернее его дизайн. Для человека которым этим занимается не в 1 раз - это существенно недолго.
Бюджет работы - 500р.
Смотрю на портфолио.
Жду Вашим предложений.
Спасибо.
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