Редизайн шаблона DLE.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки144 просмотра

Есть сайт на DLE. Нужно немного переделать шаблон сайта, вернее его дизайн. Для человека которым этим занимается не в 1 раз - это существенно недолго.

Бюджет работы - 500р.

Смотрю на портфолио.

Жду Вашим предложений.

Спасибо.

DLE
15 лет назад
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Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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