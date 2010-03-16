Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку. Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.
Макет для сайта AdShina.com.ua
Требуется разработать макет для главной страницы сайта компании "AD Шина" (AdShina.com.ua), который бы соответствовал следующим критериям:
1) Цветовая гамма бизнес-уровня. Никаких салатовых, ярко-оранжевых и других подобных цветов.
2) В дизайн макета должен гармонично вписываться логотип компании, который представлен в верхнем левом углу черновика
3) В шапке сайта (макета) должен присутствовать логотип и картинка на тему шин для грузовиков и коммерческого транспорта
4) Размещение основных блоков сайта должно быть максимально приближено к черновому варианту макета, который прикреплен к конкурсу
5) Блоки "Горячие предложения" и "Google AdSense" должны выделяться на общем фоне
6) Верхнее меню сайта графическое. Кнопка "Продукция" выделена на фоне остального графического меню
7) Нижнее меню сайта текстовое. Кнопка "Продукция" выделена на фоне остального текстового меню
8) Прошу учесть, что макет и шаблон сайта разрабатывается для скрипта Joomla. Возможно это повлияет на ваше представление о конечном результате
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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