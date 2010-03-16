Макет для сайта AdShina.com.ua

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки1390 просмотров
#1$60
#2$20

Требуется разработать макет для главной страницы сайта компании "AD Шина" (AdShina.com.ua), который бы соответствовал следующим критериям:

1) Цветовая гамма бизнес-уровня. Никаких салатовых, ярко-оранжевых и других подобных цветов.

2) В дизайн макета должен гармонично вписываться логотип компании, который представлен в верхнем левом углу черновика

3) В шапке сайта (макета) должен присутствовать логотип и картинка на тему шин для грузовиков и коммерческого транспорта

4) Размещение основных блоков сайта должно быть максимально приближено к черновому варианту макета, который прикреплен к конкурсу

5) Блоки "Горячие предложения" и "Google AdSense" должны выделяться на общем фоне

6) Верхнее меню сайта графическое. Кнопка "Продукция" выделена на фоне остального графического меню

7) Нижнее меню сайта текстовое. Кнопка "Продукция" выделена на фоне остального текстового меню

8) Прошу учесть, что макет и шаблон сайта разрабатывается для скрипта Joomla. Возможно это повлияет на ваше представление о конечном результате

Joomla
15 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

Gor4ichka
Зинаида 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
#1
two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

Gor4ichka
Зинаида 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
#1
two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
#2

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