Редизайн сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок157 просмотров

Задача сделать качественный DLE шаблон для развлекательного портала...

С предложения на основе "бесплатных" шаблонов даже не обращаться, почти все что есть в паблике постоянно перед глазами. Нужен качественный подход.

Цена, сроки...

DLE
15 лет назад
Xolodok
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров