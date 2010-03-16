Подправить шаблон ucoz

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужно подправить шаблон ucoz на сайте http://wotlk.ru/

сделать резиновым

сменить ширину блоков

15 лет назад
druid2009
Евгений 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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