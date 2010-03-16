Сайт транспортной компании, осуществляющей перевозки малотоннажных грузов в Москве и Московской области. Основная специализация – квартирные и офисные переезды. Тех. задание прилагается
Дизайн шапки сайта
Нужно дорисовать дизайн, т.е. нарисовать шапку сайту.
Тематика сайта: канцтовары
Лого и верхнее меню можно менять + поиск (цвет, расположение, как угодно. можно оставить так как есть. Главное чтобы цветовая гамма была белый - синий - красный.)
Заказчику нравится шапка такого вида _http://www.uisp.ru/
Высокую делать не надо, хотя все зависит от вашей задумки.
Это не показатель, это просто пример что понравилось, возможно ваш будет лучше.
Будут вопросы пишите.
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