Дизайн шапки сайта

# 1 — $ 50

Нужно дорисовать дизайн, т.е. нарисовать шапку сайту.

Тематика сайта: канцтовары

Лого и верхнее меню можно менять + поиск (цвет, расположение, как угодно. можно оставить так как есть. Главное чтобы цветовая гамма была белый - синий - красный.)

Заказчику нравится шапка такого вида _http://www.uisp.ru/

Высокую делать не надо, хотя все зависит от вашей задумки.

Это не показатель, это просто пример что понравилось, возможно ваш будет лучше.

Будут вопросы пишите.