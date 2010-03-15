Задача: Есть сайт automerin.ru (торговля автозапчастями для иномарок). Нужно разработать концепцию интернет магазана которая была бы креативным решением и в тоже время отличалась бы в первую очередь удобством навигации и покупки товара ...
Подрисовать элементы к изображению
Нужно к данной картинке подрисовать идентичные по стилю элементы. За диванам поставить по левую и правую сторону к стенам стеллажи или шкафчики или тумбочки (например двух дверные). Сделать само изображение немного побольше.
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