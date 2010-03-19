Дизайн для 4 сайтов.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок237 просмотров

Нужно сделать 4 дизайна для рейтингов сайтов. Сам дизайны уже стоят, но у рейтингов они стандартные, т.е отличаются от основного и поэтому их нужно переделать под основной дизайн, чтобы красиво вписались + есть несколько картинок для рейтинга (перемещение позиций, иконка new).

Нужно встроить нарезку, новый дизайн в сам сайт, более подбробно расскажу после выбора исполнителя.

Срок исполнения 5 дней.

15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$200
5 дней
Все сделано в лучшем виде! Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем.
Четкое постановление задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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