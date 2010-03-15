Дизайн сайта компании, обслуживающей домофоны

Компания занимается установкой домофонов и их обслуживанием. Заказчик хочет, чтобы дизайн отвечал запросам: "по взрослому", "дорого и красиво". =)

Сайт очень простой — 4-5 разделов (О нас, Услуги, Специальные предложение, Контакты), т.е. нужен один макет, который будет являться и главной страницей и внутренними.

Ни логотипа, ни фирменного стиля нет, только название.