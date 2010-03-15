Дизайн сайта компании, обслуживающей домофоны

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт49 заявок376 просмотров

Компания занимается установкой домофонов и их обслуживанием. Заказчик хочет, чтобы дизайн отвечал запросам: "по взрослому", "дорого и красиво". =)

Сайт очень простой — 4-5 разделов (О нас, Услуги, Специальные предложение, Контакты), т.е. нужен один макет, который будет являться и главной страницей и внутренними.

Ни логотипа, ни фирменного стиля нет, только название.

15 лет назад
vorob
Павел 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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