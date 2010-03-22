Дизайн простого сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен54 заявки2104 просмотра
#1$130

Нужно создать дизайн сайта - файл PSD

На главной страницы расположена форма для ввода фотографии

Имя сайта "Защити себя" (www.zashitisebya.ru )

Есть меню.

Пожелания:

1. Светлый дизайн

2. Оттенки голубого, белый цвет

3. Должны быть люди, семья, и на заднем фоне зеленое дерево

4. Обстановка уюта, тепла, защищености

15 лет назад
zubra_
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
15 лет назад
#1
Проект сделал на отлично + Замечания были исправил за считанные минуты Приятно было работать
Таких заказчиков, как Лариса, на данном сервисе не много. Все прошло очень четко! Я выполнил проект - мгновенно получил оплату и отзыв. Идеальный заказчик для weblancer.net. Спасибо, Вам за оперативность. Надесь на сотрудничество в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
15 лет назад
#1
ТОП-10
Дизайн сайтов

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