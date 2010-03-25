Дизайн страницы

Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом.

Задача такая:

1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная

2)Сверху слева(т.е. в шапке) красивым шрифтом написать домен

3)Под шапкой справа область для баннера или контекстной рекламы(около 175 пикселей)

4)В центре 2 кнопки, "начать тест" как тут примерно speed.yorest.ru но как-то иначе.

5)Цвета примерно как тут 2ip.ru/speed , т.е. по-деловому и приятно для глаза.

6)http://test-iq-online.com/s1/ тут лежит тест, если его пройти, то видно будет полоски графика, надо будет сделать симпатичные полоски под общую цветовую гамму.

7)Снизу полоса для счетчиков и ссылок типа ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

8)Подобрать подходящий спидометр из клипартов который можно подсунуть к лого и на кнопку в уменьшенном варианте. Как тут speed.yorest.ru

В атаче примерная схема. Не 1 к 1, но похоже. отличие в том что надо выше поднять главный прямоугольник, что бы в него вписалось название сайта, так же не будет верхнего меню, под шапкой пойдет текст.

Если можете нормально сверстать, указывайте сколько дополнительно возьмете за верстку.