Написовать шапку сайта по тематике Евровидение 2010, цвета оформления и концепцию можно взять на http://eurovision.tv/ Фон должен быть белым, высота - 200-250 пикселей.
Дизайн страницы
Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом.
Задача такая:
1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная
2)Сверху слева(т.е. в шапке) красивым шрифтом написать домен
3)Под шапкой справа область для баннера или контекстной рекламы(около 175 пикселей)
4)В центре 2 кнопки, "начать тест" как тут примерно speed.yorest.ru но как-то иначе.
5)Цвета примерно как тут 2ip.ru/speed , т.е. по-деловому и приятно для глаза.
6)http://test-iq-online.com/s1/ тут лежит тест, если его пройти, то видно будет полоски графика, надо будет сделать симпатичные полоски под общую цветовую гамму.
7)Снизу полоса для счетчиков и ссылок типа ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
8)Подобрать подходящий спидометр из клипартов который можно подсунуть к лого и на кнопку в уменьшенном варианте. Как тут speed.yorest.ru
В атаче примерная схема. Не 1 к 1, но похоже. отличие в том что надо выше поднять главный прямоугольник, что бы в него вписалось название сайта, так же не будет верхнего меню, под шапкой пойдет текст.
Если можете нормально сверстать, указывайте сколько дополнительно возьмете за верстку.
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