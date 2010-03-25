Дизайн страницы

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Завершен6 заявок398 просмотров

Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом.

Задача такая:

1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная

2)Сверху слева(т.е. в шапке) красивым шрифтом написать домен

3)Под шапкой справа область для баннера или контекстной рекламы(около 175 пикселей)

4)В центре 2 кнопки, "начать тест" как тут примерно speed.yorest.ru но как-то иначе.

5)Цвета примерно как тут 2ip.ru/speed , т.е. по-деловому и приятно для глаза.

6)http://test-iq-online.com/s1/ тут лежит тест, если его пройти, то видно будет полоски графика, надо будет сделать симпатичные полоски под общую цветовую гамму.

7)Снизу полоса для счетчиков и ссылок типа ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

8)Подобрать подходящий спидометр из клипартов который можно подсунуть к лого и на кнопку в уменьшенном варианте. Как тут speed.yorest.ru

В атаче примерная схема. Не 1 к 1, но похоже. отличие в том что надо выше поднять главный прямоугольник, что бы в него вписалось название сайта, так же не будет верхнего меню, под шапкой пойдет текст.

Если можете нормально сверстать, указывайте сколько дополнительно возьмете за верстку.

15 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$30
2 дня
В очередной раз обратился к Ольге. Результатом доволен. Рекомендую!
Как всегда работа с Вячеславом была интересной:) Четкие комментарии, помощь в работе и своевременная оплата характеризуют его как заказчика исключительно с положительной стороны. Конечно же, рекомендую!
Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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