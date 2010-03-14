Создать сайт, пример дизайна который бы хотелось видеть в прикрепленном файле. Он должен быть в таком стиле. но не именно такой! Клоны нам не нужны =) такой сайт поздравлений уже есть, хотелось бы получить аналог. ...
Требуется провести редизайн сайта на Ucoz
Требуется провести редизайн сайта на Ucoz http://bomond.my1.ru/
Сайт создан в системе Юкоз
Для Тусовки Бомонд ( Он лайн игра Дом 3 )
За основу взят стандартный шаблон , который я пробовал переделать сам .
Но конкретного видения сайта у меня нет .
Требуется изготовить шаблон и провести полный редизайн сайта .
Он должен быть - молодежным , ярким , привлекательным , кроссбраузерным , персональная страница пользователя и чтение личных сообщений должны открываться в том же окне ( в системе Юкоз они открываются в маленьком окошке ) ,
форум - на всю ширину сайта ( как сейчас ) , должен работать конструктор а так же полное сохранение принципа строения сайта на Юкоз .
Слоган тусовки : Бомонд - Сливки общества !
логин и пароль для ознакомления : weblanser 030800
Исполнителю будет предоставлен полный доступ на сайт включая админ.панель .
Оплата : wmz wmu wmr по желанию исполнителя ,
Оплата за работу : 100 % предоплата .
Перед началом работы вы предоставляете макет - изображение главной страницы в формате jpg. png. gif.
оплата за макет - 5$ ( в эквиваленте )
Сроки выполнения работ на выбор исполнителя .
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