Требуется провести редизайн сайта на Ucoz http://bomond.my1.ru/

Сайт создан в системе Юкоз

Для Тусовки Бомонд ( Он лайн игра Дом 3 )

За основу взят стандартный шаблон , который я пробовал переделать сам .

Но конкретного видения сайта у меня нет .

Требуется изготовить шаблон и провести полный редизайн сайта .

Он должен быть - молодежным , ярким , привлекательным , кроссбраузерным , персональная страница пользователя и чтение личных сообщений должны открываться в том же окне ( в системе Юкоз они открываются в маленьком окошке ) ,

форум - на всю ширину сайта ( как сейчас ) , должен работать конструктор а так же полное сохранение принципа строения сайта на Юкоз .

Слоган тусовки : Бомонд - Сливки общества !

логин и пароль для ознакомления : weblanser 030800

Исполнителю будет предоставлен полный доступ на сайт включая админ.панель .

Оплата : wmz wmu wmr по желанию исполнителя ,

Оплата за работу : 100 % предоплата .

Перед началом работы вы предоставляете макет - изображение главной страницы в формате jpg. png. gif.

оплата за макет - 5$ ( в эквиваленте )

Сроки выполнения работ на выбор исполнителя .

Просьба указывать стоимость ваших услуг