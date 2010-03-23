Редизайн главной странички консалтинговой компании

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Срочно необходим дизайн главной странички, сверху должно быть лого и баннер (просто рандом картинка)

Остальное по вашему вкусу и усмотрению.

Сайт оригинал:

http://www.chantal-baudron.fr/

Примеры сайтов:

http://www.studiovitamine.com/realisation-web,215,fr.html

http://www.nilstavernier.com/

http://www.mlaconseil.com/

http://www.cote-transactions.fr/

Требования:

1. Цвета - с оригинального сайта;

2. Структура:

Меню (смотрите флешку menu.swf, структура его будет такая же, дизайн будет видоизменен в зависимости от ваших предложений);

Лого (с оригинального сайта) и баннер по теме консалтинга;

Главная часть с текстом (текст во вложениях);

Футер;

Пишите на почту, ответ в течении четверти часа.

Возможна работа по предоплате, если сразу будет стоящее предложение.