Создать сайт, пример дизайна который бы хотелось видеть в прикрепленном файле. Он должен быть в таком стиле. но не именно такой! Клоны нам не нужны =) такой сайт поздравлений уже есть, хотелось бы получить аналог. ...
Редизайн главной странички консалтинговой компании
Срочно необходим дизайн главной странички, сверху должно быть лого и баннер (просто рандом картинка)
Остальное по вашему вкусу и усмотрению.
Сайт оригинал:
http://www.chantal-baudron.fr/
Примеры сайтов:
http://www.studiovitamine.com/realisation-web,215,fr.html
http://www.cote-transactions.fr/
Требования:
1. Цвета - с оригинального сайта;
2. Структура:
Меню (смотрите флешку menu.swf, структура его будет такая же, дизайн будет видоизменен в зависимости от ваших предложений);
Лого (с оригинального сайта) и баннер по теме консалтинга;
Главная часть с текстом (текст во вложениях);
Футер;
Пишите на почту, ответ в течении четверти часа.
Возможна работа по предоплате, если сразу будет стоящее предложение.
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