Нужен скин для QUICK CART или др. магазина

Нужен скин для QUICK CART 3.х (предпочтительно) или другого скрипта магазина на php (с или без БД). Дизайн должен быть по образу и подобию сайта, который находится в профиле.

Внимание! Нужен не макет, а именно скин (или тема, темплейт и т.д.).

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