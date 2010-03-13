Нужен скин для QUICK CART или др. магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужен скин для QUICK CART 3.х (предпочтительно) или другого скрипта магазина на php (с или без БД). Дизайн должен быть по образу и подобию сайта, который находится в профиле.

Внимание! Нужен не макет, а именно скин (или тема, темплейт и т.д.).

Пожалуйста, предлагайте цены и примеры работ здесь.

PHP
15 лет назад
dubok2004
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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