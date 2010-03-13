HTML и CSS шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок277 просмотров

Делаем сайт на шаблоне Joomla. Сейчас работаем над структурой и тестами, через 3-4 дня будет готов и нужно будет довести дизайн до совершенства. Объем работ будет описан по факту завершения. Сейчас нужны руки, правильно заточенные под HTML и CSS.

CSSHTMLJoomla
15 лет назад
ezdorov
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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