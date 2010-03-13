Всем привет! Ищется дизайнер для плодотворной работы ;) Оплата по факту. Т.З в приложении ЧИТАЕМ ТЗ ВНИМАТЕЛЬНО Жду от Вас цену и ...
HTML и CSS шаблон Joomla
Делаем сайт на шаблоне Joomla. Сейчас работаем над структурой и тестами, через 3-4 дня будет готов и нужно будет довести дизайн до совершенства. Объем работ будет описан по факту завершения. Сейчас нужны руки, правильно заточенные под HTML и CSS.
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