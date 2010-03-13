Сделать простенький дизайн для сайта

"Рыба" сайта выложена по адресу http://www.elderlycare.ru Нужно: 1.Сделать простенький дизайн, раскидав по страничке, всё как надо, сохранив при этом выбранный мною тёмно-серый фон за границами таблицы. 2. Текст чёрный ...