Сделать 9 стилей к wap сайту

Вообщем необходимо сделать 9 стилей для wap проекта. Один стиль готов - необходимо сделать еще 9 разных отличающиеся не только по цвету. Можно делать с фоновыми картинками так и без картинок, как это реализовано в том что уже создан. Вообщем пишите договоримся. Стили должны быть качественными с гармоничной цветовой схемой.

Все что будет необходимо для работы - вышлю!