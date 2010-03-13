Нужен небольшой дизайн в стиле web2, чем-то говорящий что это сайт школы. Школа...бюджет сильно урезан... 100-150 USD не больше. Рисовать 2-3 страницы. Что и как расскажу исполнителю. Кто ...
Сделать 9 стилей к wap сайту
Вообщем необходимо сделать 9 стилей для wap проекта. Один стиль готов - необходимо сделать еще 9 разных отличающиеся не только по цвету. Можно делать с фоновыми картинками так и без картинок, как это реализовано в том что уже создан. Вообщем пишите договоримся. Стили должны быть качественными с гармоничной цветовой схемой.
Все что будет необходимо для работы - вышлю!
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