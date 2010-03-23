Дизайн сайта балетной академии

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка384 просмотра

Требуется дизайн логотипа и сайта балетной академии-театра.

Есть общее видение сайта: расстановка модулей, цветовая гамма, (ТЗ в приложении) ... Нужно оформить это все изысканно и "вкусно".

Бюджет ограничен в 65у.е.

Оплата происходит следующим образом: Вы показываете черновой вариант, если черновик утверждаем - оплата 20%, дорабатываем черновик - оплата 30%, сбрасываете исходник - оплата 50%.

Приветствуется ОР аналогичной тематики: балет, школа балета, фигурное катание, ....

Жду портфолио, сроки исполнения, цена.

15 лет назад
tuzemez
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$65
3 дня
Работа выполнена в срок и с должным качеством. Дизайн сделан на 5+. Заказчик в восторге. Рекомендую как отличного специалиста!
Хорошо поставленная задача. Оплата в срок. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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