Дизайн сайта балетной академии

Делаем сайт на шаблоне Joomla. Сейчас работаем над структурой и тестами, через 3-4 дня будет готов и нужно будет довести дизайн до совершенства. Объем работ будет описан по факту завершения. Сейчас нужны руки, правильно заточенные ...