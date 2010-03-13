Всем привет! Ищется дизайнер для плодотворной работы ;) Оплата по факту. Т.З в приложении ЧИТАЕМ ТЗ ВНИМАТЕЛЬНО Жду от Вас цену и ...
Доделать меню
На сайте www.ecoleart.ru
Есть два меню (правое, левое)
Необходимо добавить к ним по одному пункту в каждое и прицепить ссылки к существующим страницам.
Сохранить анимацию (реакцию на наведение) таком же стиле, как сейчас сделаны существующие.
Исходники менюшек имеются.
Сроки? Цены?
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