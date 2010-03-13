Доделать меню

На сайте www.ecoleart.ru

Есть два меню (правое, левое)

Необходимо добавить к ним по одному пункту в каждое и прицепить ссылки к существующим страницам.

Сохранить анимацию (реакцию на наведение) таком же стиле, как сейчас сделаны существующие.

Исходники менюшек имеются.

Сроки? Цены?