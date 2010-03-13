Всем привет! Ищется дизайнер для плодотворной работы ;) Оплата по факту. Т.З в приложении ЧИТАЕМ ТЗ ВНИМАТЕЛЬНО Жду от Вас цену и ...
Нужно сделать дизайн-шаблон для Joomla VirtueMart
Тип шаблона на основе OZON.ru
Тема сайта продажа товаров и услуг для организация праздников (побочная тема – зоотовары) :)
Картинки для дизайна во вложении.
Собаку нужно взять скорее всего, которая серая :) Шарик типа. Если видите по-другому, предлагайте :)
Есть крупный план, можно сделать на страницу с Зоотоварами, крупно.
На главную лучше сидячего (фотка "сидит2").
Собаку можно оставить серую, если располпгаем логотип вверху страницы, то значит, на красном фоне (читай про фон ниже).
Подложку всего сайта в цвет радуги, начиная сверху страницы и вниз. Без деления блоков цветов рамками, с плавными переходами. На фоне этих радужных цветов, контуры воздушных шариков, много, в диаметре см 1,5-2 каждый.
Шарики: должен скорее всего держать в зубах. В идеале не один, а несколько шаров (как на фотке "шар-логотип"). Если это не будет слишком объемно. В противном случае, берем один шарик любого цвета с фотки "шары-логотип2".
Кандидат выбирается на основе нарисованного варианта дизайна.
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