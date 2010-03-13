Нужно сделать дизайн-шаблон для Joomla VirtueMart

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка156 просмотров

Тип шаблона на основе OZON.ru

Тема сайта продажа товаров и услуг для организация праздников (побочная тема – зоотовары) :)

Картинки для дизайна во вложении.

Собаку нужно взять скорее всего, которая серая :) Шарик типа. Если видите по-другому, предлагайте :)

Есть крупный план, можно сделать на страницу с Зоотоварами, крупно.

На главную лучше сидячего (фотка "сидит2").

Собаку можно оставить серую, если располпгаем логотип вверху страницы, то значит, на красном фоне (читай про фон ниже).

Подложку всего сайта в цвет радуги, начиная сверху страницы и вниз. Без деления блоков цветов рамками, с плавными переходами. На фоне этих радужных цветов, контуры воздушных шариков, много, в диаметре см 1,5-2 каждый.

Шарики: должен скорее всего держать в зубах. В идеале не один, а несколько шаров (как на фотке "шар-логотип"). Если это не будет слишком объемно. В противном случае, берем один шарик любого цвета с фотки "шары-логотип2".

Кандидат выбирается на основе нарисованного варианта дизайна.

Joomla
15 лет назад
SlonNRG
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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