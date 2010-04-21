Создать сайт с поздравлениями

# 1 — $ 200

Создать сайт, пример дизайна который бы хотелось видеть в прикрепленном файле. Он должен быть в таком стиле. но не именно такой! Клоны нам не нужны =) такой сайт поздравлений уже есть, хотелось бы получить аналог.

Должны быть страницы

поздравления с днем рождения

поздравления с новым годом

поздравления с днем студента

поздравления с днем святого валентина

поздравления с 23 февраля

поздравления с 8 марта

поздравления со свадьбой

поздравления с юбилеем

музыкальные поздравления

поздравления подруге

поздравления другу

поздравления мужчинам

поздравление женщине

поздравление коллеге

поздравления любимому

поздравления маме

поздравление сестре

поздравления девушке

поздравления сыну

поздравление дочери

поздравления брату

поздравления папе

поздравления мужу

поздравления начальнику

поздравление одноклассникам

смс поздравления

поздравления в стихах

прикольные поздравления

профессиональные поздравления

голосовые поздравления

Открытки

музыкальные открытки

Виртуальные открытки

Голосовые открытки

признания в любви

Единственное по середине страницы я сам добавлю уникальные тексты.

Движок выбираете сами, главное чтобы он был простой и не сильно грузил сервер, лучше всего на простом php с применением и т.д.

т.е. страница поздравления начальнику (как и любая другая внутренняя) должны состоять

Title - страницы свой

мета и т.п. тоже свое

- хедер (который будет одинаковый у всех страниц)

левое меню (который будет одинаковый у всех страниц)

и т.д.

Я думаю смысл понятен, те блоки которые мне у будущем нужно будет махом имзенить на всех страницах сайта поправив 1 файл заключаем в инклуд.

блок рекламы например, блок категорий

Победитель выбирается по скриншоту дизайна.

Вам достаточно добавить лишь скриншот будующего дизайна.

Но после того как я вас выберу обедителем - вы доделываете, на выходе показываете рабочий сайт, с рабочими страницами.