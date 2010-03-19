Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок345 просмотров

Добрый час, требуется разработать лого, дизайн главной и внутренней страницы. Бюджет строго ограничен. Подробности кандидату.

15 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
2 дня
Приятно было работать с Русланом, наброски уже получил в первый день, весь проект - в оговоренные сроки. Качеством исполнения доволен, рекомендую.
Отличный заказчик: интересные проекты, приятный в общении, мгновенная оплата, а что еще нужно? – Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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