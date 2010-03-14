Изменение шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок193 просмотра

Необходимо переработать шапку сайта: http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/24036.html

А именно:

1. Tool master заменить на Build master. Интернет-магазин строительных материалов

2. Изображения инструментов заменить на картинки строй. материалов

3. Картинки горизонтального меню нарисовать на русском.

HTML
15 лет назад
single_dp
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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