Создать сайт, пример дизайна который бы хотелось видеть в прикрепленном файле. Он должен быть в таком стиле. но не именно такой! Клоны нам не нужны =) такой сайт поздравлений уже есть, хотелось бы получить аналог. ...
Дизайн каталога интернет-радио
Нужно создать оригинальный, качественный логотип, иконки, дизайн главной и внутренней страницы каталога радио.
Общие требования к дизайну:
Фиксированный размер. Дивная верстка. Две колонки. Одинаковое воспроизведение в Opera 9, Internet Explorer (6,7,8), Mozilla 3, Safari, Chrome 4. Чистый, не загруженный графикой, но насыщенный информацией.
Подробности в приложении.
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