Здравствуйте. Для сайта тестирования скорости интернета нужен простой web 2.0 дизайн, практически схематический, просто но со вкусом. Задача такая: 1)Контент вписан в прямоугольник с закругленными краями ширина стандартная 2)Сверху слева(т.е. ...
Сайт Турфирмы
Необходимо нарисовать простой дизайн сайт для туристического посредника предоставляющего жилье в Крыму. Оформление только главной страницы, и визуальное разбити несколькик категорий сайта, без изменения шапки и т.д...
примеры сайтов которые нравятся заказчику
web.cct.make.com.ua - самый подходящий вариант
дизайн должен отличаться от конкурентов. должен быть легким и не навязчивым.
При хорошем выполнении работы, готовы сотрудничать постоянн, висит еще 3 проекта.
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