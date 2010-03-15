Сайт Турфирмы

Необходимо нарисовать простой дизайн сайт для туристического посредника предоставляющего жилье в Крыму. Оформление только главной страницы, и визуальное разбити несколькик категорий сайта, без изменения шапки и т.д...

примеры сайтов которые нравятся заказчику

www.tour-explorer.ru/

www.villa-luxe.ru

web.cct.make.com.ua - самый подходящий вариант

дизайн должен отличаться от конкурентов. должен быть легким и не навязчивым.

При хорошем выполнении работы, готовы сотрудничать постоянн, висит еще 3 проекта.