Создание изображения 990 на 100 для шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок257 просмотров

Требуется разработать изображение.png размером 990 на 100 для шаблона сайта на движке wordpress

Так же требуется подобрать фон к шаблону.

(идея изображения - ваша. С меня если понадобиться, изображения работа, фотографии самого художника.)

Тематика, неофициальный блог одного художника.

Эта работа не должна попасть к вам в портфолио и никаких ссылок на сайт быть не должно!

Демо версия шаблона http://demo.wpbot.ru/secret2/ с которым нужно работать!

Оплата на webmony, либо на счет телефона или любой другой виртуальный счет, через систему qiwi

При надлежащем выполнение работы, возможны дополнительные заказы на другие сайты.

Наличие портфолио в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!

WordPress
15 лет назад
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lyutakova
47 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Второй раз работаю с данным человеком и очень доволен результатом. Задание было выполнено очень качество и в срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

lyutakova
47 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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