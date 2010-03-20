Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте! 1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом) 2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а ...
Создание изображения 990 на 100 для шапки сайта
Требуется разработать изображение.png размером 990 на 100 для шаблона сайта на движке wordpress
Так же требуется подобрать фон к шаблону.
(идея изображения - ваша. С меня если понадобиться, изображения работа, фотографии самого художника.)
Тематика, неофициальный блог одного художника.
Эта работа не должна попасть к вам в портфолио и никаких ссылок на сайт быть не должно!
Демо версия шаблона http://demo.wpbot.ru/secret2/ с которым нужно работать!
Оплата на webmony, либо на счет телефона или любой другой виртуальный счет, через систему qiwi
При надлежащем выполнение работы, возможны дополнительные заказы на другие сайты.
Наличие портфолио в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!
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