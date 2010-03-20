Создание изображения 990 на 100 для шапки сайта

Требуется разработать изображение.png размером 990 на 100 для шаблона сайта на движке wordpress

Так же требуется подобрать фон к шаблону.

(идея изображения - ваша. С меня если понадобиться, изображения работа, фотографии самого художника.)

Тематика, неофициальный блог одного художника.

Эта работа не должна попасть к вам в портфолио и никаких ссылок на сайт быть не должно!

Демо версия шаблона http://demo.wpbot.ru/secret2/ с которым нужно работать!

Оплата на webmony, либо на счет телефона или любой другой виртуальный счет, через систему qiwi

При надлежащем выполнение работы, возможны дополнительные заказы на другие сайты.

Наличие портфолио в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!