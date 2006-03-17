lyutakova

Татьяна Лютакова lyutakova

 
46 летУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Вебдизайнер, графический дизайнер, иллюстратор,

Профессиональное создание сайтов, от сайта визитки до сложный и длительных проектов. иллюстраций, логотипов, фирменных стилей.

Отличное качество работы, разумные цены, четкие сроки исполнения.

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Отзывы заказчиков
Northid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Создание изображения 990 на 100 для шапки сайта
Второй раз работаю с данным человеком и очень доволен результатом. Задание было выполнено очень качество и в срок. Всем рекомендую!
Eresses
Vaclav Hudce 
NaN летЧехия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$320
10 баллов
14 лет назад
Интернет-магазин сувениров и подарков
Отлично выполненная работа. Хорошее сочетания оформления и пользовательского интерфейса. Еще раз благодарю исполнителя за качественный результат. Будем продолжать сотрудничество.
binamica
49 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$170
10 баллов
17 лет назад
Дизайна для сайта портала - индекс гидов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Northid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта. Аудитория Женщины 30-50 лет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alour
Гость 
50 летЛатвия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Логотип и визитка
работа выполнена. я доволен
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга