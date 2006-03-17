Вебдизайнер, графический дизайнер, иллюстратор,
Профессиональное создание сайтов, от сайта визитки до сложный и длительных проектов. иллюстраций, логотипов, фирменных стилей.
Отличное качество работы, разумные цены, четкие сроки исполнения.
Портфолио
- Без названия157 просмотров
- Магазин наушников101 просмотр
- Без названия116 просмотров
- Без названия114 просмотров
- Сайт на спортивную тему138 просмотров
- Дизайн постера102 просмотра
- Без названия117 просмотров
- Дизайн сайта101 просмотр
- Дизайн компании автоперевозок133 просмотра
- Без названия134 просмотра
- Без названия107 просмотров
- Без названия129 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Второй раз работаю с данным человеком и очень доволен результатом. Задание было выполнено очень качество и в срок. Всем рекомендую!
$320
10 баллов
14 лет назад
Отлично выполненная работа. Хорошее сочетания оформления и пользовательского интерфейса. Еще раз благодарю исполнителя за качественный результат. Будем продолжать сотрудничество.
$170
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
18 лет назад
работа выполнена. я доволен
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $300
от 2 дней
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