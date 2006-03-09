необходимо сделать несколько иконок для сайта спортивной тематики. от вас прошу ссылку на портфолио и укажите сроки
Иконки и Пиксель-арт17 заявок
Закрыт
16 лет назад
необходимо сделать несколько иконок для сайта спортивной тематики. от вас прошу ссылку на портфолио и укажите сроки
Ищу того кто сделает мне дизайн визитки под тиснение или шелкографию + логотип который бы вписывался в сам концепт визитки и хорошо смотрелся на изготовленых визитках.
Необходим англоязычный сайт реализующий спортивное питание. В результате работы я хочу получить строгий лаконичный дизайн.