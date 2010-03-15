Сайт агентства праздников

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка251 просмотр

Точнее сайт агенства сопровождения праздников, основные направленияра боты: фейерверки, оформление шарами, тканями, цветами, оптовая и розничная продажа праздичных аксесуаров и т.д... сайт должен быть легким и не нагруженым. приветствуются красивые иконки)

показывайте примеры работ. нужен только дизайн.

15 лет назад
belochkin
Михаил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
15 лет назад
$85
3 дня

Заявки фрилансеров

Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
15 лет назад

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