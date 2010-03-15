Сайт агентства праздников

Необходимо отрисовать дизайн главной страницы сайта компании, которая продает продукцию из шерсти Альпаки (пледы, одеяла, покрывала). Есть логотип. Так как альпака родом из Анд в Южной Америке, поэтому в дизайне можно смело использовать красивые пейзажи ...